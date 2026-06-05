Макрон оценил перспективу мирных переговоров России и Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон в беседе с представителями СМИ охарактеризовал обращение Владимира Зеленского к Владимиру Путину как конструктивный шаг, способствующий возврату к диалогу. По его убеждению, данная инициатива украинского лидера заслуживает одобрения и способна разморозить переговорный процесс между Киевом и Москвой.

«Я считаю, что именно Украина и Россия в настоящее время могут разработать как соглашение о прекращении огня, так и мирный план… Я считаю, что это хорошая инициатива, и хорошо, что переговоры могут возобновиться», — сказал он.

Макрон добавил, что Париж последовательно выступал за прямые контакты между Россией и Украиной, а также выразил надежду, что послание Зеленского поспособствует подвижкам в урегулировании конфликта.

Напомним, накануне Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину с предложением личной встречи. В заявлении Киева прозвучала декларация о намерении якобы в одностороннем порядке прекратить огонь на период переговорного процесса. Помимо этого, была выдвинута инициатива о взаимном освобождении удерживаемых лиц по формуле «всех на всех». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если хочет встретиться с российским лидером.