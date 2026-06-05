В Кремле призвали дождаться оценки Путина по посланию Зеленского
Песков: Путин сам даст оценку письму Зеленского, стоит дождаться
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Президент России Владимир Путин лично даст свою оценку открытому письму Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля призвал дождаться реакции российского лидера, отметив, что тема письма, несомненно, будет затронута.
«Я не стал бы сейчас опережать события. Наверняка эта тема будет, она не может просто не затрагиваться», — приводит ТАСС слова Пескова.
Накануне Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину с предложением личной встречи. В послании Киев заявил о готовности якобы полностью остановить боевые действия на время диалога, а также предложил обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если хочет встретиться с российским лидером. Позже стало известно, что Путин ночью ознакомился с письмом. При этом в США инициативу Зеленского уже сочли пиар-ходом.
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