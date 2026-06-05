В Кремле призвали дождаться оценки Путина по посланию Зеленского

Президент России Владимир Путин лично даст свою оценку открытому письму Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля призвал дождаться реакции российского лидера, отметив, что тема письма, несомненно, будет затронута.

«Я не стал бы сейчас опережать события. Наверняка эта тема будет, она не может просто не затрагиваться», — приводит ТАСС слова Пескова.