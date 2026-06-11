Владимир Зеленский выступит перед лидерами Евросоюза на заседании Европейского совета, которое пройдёт 18–19 июня в Брюсселе. Об этом говорится в письме-приглашении главы Европейского совета Антониу Кошты.

По словам Кошты, Украина остаётся важным пунктом повестки, поэтому обсуждение на саммите начнётся с выступления Зеленского.

«Украина продемонстрировала новый успех на поле боя», — говорится в письме, но конкретных примеров таких «успехов» не приводится.

Кошта отметил, что ЕС продолжит придерживаться двойного подхода: поддерживать Киев и усиливать давление на Россию. Он также заявил, что встреча должна стать возможностью послать «мощный сигнал единства».

Одним из ключевых решений может стать приветствие открытия первого кластера разделов в переговорах о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. По словам главы Европейского совета, это должно положить конец длительному тупику в процессе вступления двух стран. Саммит начнётся вечером 18 июня. Кошта рассчитывает завершить работу после обеда 19 июня.

К слову, глава МИД России Сергей Лавров считает, что предложения европейских политиков о мирном урегулировании на Украине следует игнорировать до тех пор, пока их серьёзность не будет доказана. По его словам, пока не станет ясно, что это не попытка поддержать «киевский нацистский режим», такие идеи не имеют практического значения.