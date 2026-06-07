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Регион
7 июня, 08:07

К Европе обратились со срочным призывом о России из-за «украинской бомбы»

UnHerd: Провал переговоров по Украине принесёт ЕС серьёзные проблемы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Madonova

Если Европа не начнёт переговоры с Россией по Украине, её ждут серьёзные проблемы. Конфликт разрушит Украину и подорвёт ЕС изнутри, объяснил профессор Кембриджского университета Анатоль Ливен на платформе UnHerd.

«Если Европа продолжит настаивать (на давлении на Россию), конфликт грозит стать действительно бесконечным», — указал он.

Однако нескончаемая война вполне устроит Киев и его европейских союзников, учитывая участившиеся заявления официальных лиц Запада о том, что Украине якобы удалось «переломить» расклад сил на поле боя. Сам профессор считает такие умозаключения в корне неверными.

По его словам, для «украинская бомба» создаст непреодолимый барьер для восстановления экономики, а для Европы обернётся усилением милитаризации, которая отвлечёт ресурсы от решения внутренних проблем.

Европейские лидеры должны работать над мирным урегулированием, а не откладывать его в долгий ящик, заключил эксперт.

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В связи с этим в Европе набирают популярность правые партии. В Совфеде считают, что приход к власти политиков из таких фракций сыграет России на руку, поскольку в этой ситуации ЕС может отказаться от курса на милитаризацию.

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Владимир Озеров
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