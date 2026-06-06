Приход к власти правых политических сил в странах Европы сыграет России только на руку, заявил на полях ПМЭФ сенатор Алексей Пушков. По его мнению, в такой ситуации ЕС вполне может отказаться от нынешнего курса на милитаризацию.

Парламентарий обратил внимание на политику партии «Альтернатива для Германии», которая выступает не только против бесконечного наращивания военного потенциала, но и за понижение уровня конфронтации с Россией.

«Другое дело, что они работают в условиях, когда их государства связаны обязательствами перед ЕС, а ЕС превращается в гигантского кракена, который управляет вот этими своими бесчисленными щупальцами», — подчеркнул собеседник радио Sputnik.

Ранее Алексей Пушков заявил, что современная украинская идеология выстроена вокруг «демонов прошлого». Без этого нарратива, по словам сенатора, она теряет основу.