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6 июня, 13:41

«Гигантский кракен»: Пушков заметил в ЕС выгодную для России тенденцию

Сенатор Пушков: Приход правых политиков к власти в Европе на руку России

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Приход к власти правых политических сил в странах Европы сыграет России только на руку, заявил на полях ПМЭФ сенатор Алексей Пушков. По его мнению, в такой ситуации ЕС вполне может отказаться от нынешнего курса на милитаризацию.

Парламентарий обратил внимание на политику партии «Альтернатива для Германии», которая выступает не только против бесконечного наращивания военного потенциала, но и за понижение уровня конфронтации с Россией.

«Другое дело, что они работают в условиях, когда их государства связаны обязательствами перед ЕС, а ЕС превращается в гигантского кракена, который управляет вот этими своими бесчисленными щупальцами», — подчеркнул собеседник радио Sputnik.

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Ранее Алексей Пушков заявил, что современная украинская идеология выстроена вокруг «демонов прошлого». Без этого нарратива, по словам сенатора, она теряет основу.

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Борис Эльфанд
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