Современная украинская идеология выстроена вокруг «демонов прошлого», и без этого нарратива она теряет основу. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

«Украина как анти-Россия не способна победить «демонов прошлого» — она держится на этих демонах. В украинском ультра-национализме, который постепенно стал идейной основой современной Украины, нет благородных фигур и образцов для подражания. <...> О какой победе над демонами прошлого на Украине рассуждает Туск, если на памяти об этих демонах покоится вся официальная идеологии нынешней Украины. И других основ у неё нет», — пишет Пушков.

В числе таких «демонов» он перечислил Евгена Коновальца, Степана Бандеру и Романа Шухевича, назвав их «антигероями и террористами, убийцами и погромщиками, а по совместительству — агентами Абвера и пособниками Гитлера».

А ранее Алексей Пушков обратил внимание на падение популярности европейских лидеров. По его мнению, «Клуб 13 процентов» будет только пополняться. Ирония в словах Пушкова возникла из-за свежих данных о рейтингах глав трёх крупных стран. У президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера ФРГ Фридриха Мерца, как отметил Пушков, этот показатель не превышает 13%. Сенатор предполагает, что в скором времени этот список пополнится новыми именами.