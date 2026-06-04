В Польше введут ограничения на полёты у границы с Белоруссией и Украиной

Польша вводит временные ограничения на полёты в приграничной зоне с Белоруссией и Украиной, которые продлятся с 10 июня по 9 сентября. По информации Польского агентства аэронавигационного обслуживания, эти меры коснутся воздушного пространства на высоте до трёх километров.

Обычные пассажирские авиаперелёты, осуществляемые на более высоких эшелонах, не будут затронуты. В ночное время в указанной зоне будет действовать полный запрет на полёты, за исключением случаев, связанных с обороной или по специальному разрешению. В дневное время ограничения будут касаться только определенных типов воздушных судов, включая военные, санитарные, поисково-спасательные и некоторые беспилотные летательные аппараты.

Агентство сообщило о введении мер безопасности для защиты государства. Ограничения затронут воздушное пространство в радиусе 20-50 км от восточной границы Польши. Нарушение установленных правил будет расцениваться как несоблюдение авиационного законодательства.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск высказался об инцидентах с украинскими беспилотниками в Прибалтике. По его словам, участившиеся случаи нарушения воздушного пространства усиливают напряжённость в регионе. Такой тренд повышает риск военного сценария в Европе. С конца марта дроны ВСУ неоднократно залетали на территорию Литвы, Латвии, и Эстонии.