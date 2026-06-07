Меркурис: Заявления Путина о ЕС указывают на изменение отношения России к союзу

Российская сторона скорректировала своё восприятие Европейского союза. К такому выводу пришёл военный аналитик Александр Меркурис, проанализировав выступления президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом эксперт заявил в эфире собственного YouTube-канала.

Меркурис напомнил, что глава государства согласился с тем, что Евросоюз всё больше превращается во враждебный для России военно-политический блок. Вместе с тем Путин подчеркнул, что Москва никогда не возражала против интеграции любого государства в европейские экономические структуры.

По мнению аналитика, некоторые наблюдатели посчитали эти слова сигналом о том, что Кремль сохраняет прежний подход и не станет препятствовать возможному вступлению Украины в ЕС. Однако сам Меркурис убеждён, что российский лидер даёт понять: в этом вопросе действительно произошёл сдвиг. Эксперт также охарактеризовал высказывания президента России как весьма критичные в адрес европейцев.

Ранее Владимир Путин высказался о потенциальном посредничестве Евросоюза в урегулировании кризиса. Его слова прозвучали на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств в рамках ПМЭФ. Глава государства провёл четкую грань между участием в диалоге и медиацией. По его мнению, для выполнения второй роли требуется незаинтересованная позиция.