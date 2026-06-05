Венгрия сняла 17-месячное вето, и с 15 июня Украина официально начнёт переговоры о вступлении в Евросоюз. Однако политолог Дмитрий Суслов в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» назвал этот процесс бесконечным. По его словам, Киев не станет членом ЕС в обозримом будущем.

«Вероятное начало формальных переговоров о вступлении Украины в Европейский союз — это та самая морковка, которая будет подвешена перед киевским режимом, чтобы смягчить для него выполнение требований Европы по продолжению конфликта с Россией», — заявил эксперт.

Он напомнил, что Турция ведёт переговоры о членстве с 2005 года — уже 21 год. С Украиной будет примерно то же самое. Почему ЕС не пустит новичка? Суслов сослался на откровенное заявление бывшего министра обороны Италии Гвидо Крозетто. Тот прямо сказал, что принятие Украины взорвёт союз изнутри, особенно экономику и сельское хозяйство.

«Невозможно себе представить присоединение Украины к общему сельскохозяйственному рынку Евросоюза и к рынку рабочей силы», — пояснил аналитик.

Начало переговоров — это не только «пряник», но и инструмент влияния. Так Киев дополнительно привязывают к европейской военной машине, которая уже де-факто стала тылом для ВСУ.

А ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что вступление Украины в ЕС стало бы для Брюсселя самоубийственным шагом. По словам дипломата, Западу легче интегрировать Незалежную в Североатлантический альянс, нежели идти на роковой шаг с членством в ЕС.