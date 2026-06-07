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Регион
7 июня, 10:40

Вице-спикер польского Сейма призвал наложить вето на вступление Украины в ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Marc

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Marc

Варшаве следует наложить вето на вступление Украины в Европейский союз. Соответствующий пост опубликовал аместитель председателя Сейма Польши Пётр Згоржельский в социальной сети X.

По словам Згоржельского, принятие Незалежной в ЕС в нынешнем виде станет смертельным ударом для польского аграрного сектора. Украинские гигантские агрохолдинги, работающие на четверти мировых чернозёмов, уничтожат польский экспорт.

«В этой ситуации мы должны наложить жёсткое, бескомпромиссное вето», написал польский вице-спикер.

Он также отметил, что Украина становится всё более напористой и считает себя региональным лидером, но поляки должны твёрдо и хладнокровно отстаивать собственные национальные интересы.

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Ранее портал The European Conservative озвучил мнение, что Польша может занять позицию Венгрии при её прошлом премьере Викторе Орбане и превратиться в главный непреодолимый барьер для евроинтеграции Украины. Нарастающий дипломатический скандал между Варшавой и Киевом повышает вероятность того, что именно польская сторона станет новым препятствием на пути Киева в Евросоюз. Вопрос в том, возьмёт ли руководство республики курс на жёсткую конфронтацию.

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Юрий Лысенко
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