Варшаве следует наложить вето на вступление Украины в Европейский союз. Соответствующий пост опубликовал аместитель председателя Сейма Польши Пётр Згоржельский в социальной сети X.

По словам Згоржельского, принятие Незалежной в ЕС в нынешнем виде станет смертельным ударом для польского аграрного сектора. Украинские гигантские агрохолдинги, работающие на четверти мировых чернозёмов, уничтожат польский экспорт.

«В этой ситуации мы должны наложить жёсткое, бескомпромиссное вето», — написал польский вице-спикер.

Он также отметил, что Украина становится всё более напористой и считает себя региональным лидером, но поляки должны твёрдо и хладнокровно отстаивать собственные национальные интересы.

Ранее портал The European Conservative озвучил мнение, что Польша может занять позицию Венгрии при её прошлом премьере Викторе Орбане и превратиться в главный непреодолимый барьер для евроинтеграции Украины. Нарастающий дипломатический скандал между Варшавой и Киевом повышает вероятность того, что именно польская сторона станет новым препятствием на пути Киева в Евросоюз. Вопрос в том, возьмёт ли руководство республики курс на жёсткую конфронтацию.