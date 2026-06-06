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6 июня, 08:02

В Польше провалились попытки переименовать «русские вареники» в «украинские»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / freeskyline

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / freeskyline

Попытки переименовать традиционное польское блюдо pierogi ruskie («русские вареники») в «украинские» не увенчались успехом. Об этом сообщили РИА «Новости» представители гастрономического бизнеса в Варшаве.

«Иногда можно встретить такие случаи, когда в основном производители дешёвых полуфабрикатов просто меняют название своего продукта с «русские» на «украинские», оставляя без изменений и ингредиенты, и рецепт, и даже дизайн упаковки, но подавляющее большинство людей в таких случаях теряются и всё равно говорят именно «русские»», — рассказал владелец одного из варшавских ресторанов.

Pierogi — одно из национальных блюд Польши. Их готовят с разными начинками: капустой и грибами, творогом, ягодами. «Русские вареники» имеют творожно-картофельную начинку, их обязательно посыпают жареным луком, который также могут добавлять внутрь. По словам ресторатора, попытки отказаться от традиционного названия предпринимались в основном в соцсетях и медиа, но в повседневной жизни они не прижились.

Владелец магазина в центре Варшавы, торгующего полуфабрикатами и готовой домашней кухней, подтвердил, что дискуссии о названии блюда серьёзно не повлияли на продажи.

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Александра Мышляева
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