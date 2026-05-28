Председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович выступил с инициативой заменить слово «гамбургер» на русские аналоги — «котлетник» или «кокошник». Политик намерен обратиться к властям с предложением законодательно ограничить англицизмы в сфере общепита.

Малинкович считает американскую культуру фастфуда чуждой россиянам и вредной для здоровья. Он предлагает проводить импортозамещение в этой сфере постепенно, но последовательно, рассказывает «Абзац».

Политик привёл исторический пример, когда французскую булку переименовали в городской батон. Он допустил использование названий «котлетник», «кокошник» или «бутерброд ленинградский». Малинкович полагает, что за год бизнес успеет перестроиться, а новые названия закрепятся в обиходе.

Помимо смены вывесок, Малинкович предлагает продвигать здоровую национальную кухню через социальную рекламу на телевидении. Он уверен, что традиционные блюда — блины, каши, сырники — лучше подходят жителям страны. Политик выступил за наглядную агитацию, которая покажет преимущества русского питания перед западными стандартами.

В апреле сеть «Мак.бай» (экс-McDonald's) в Беларуси убрала название «американо» из меню чёрного кофе. Напиток теперь зовут «Наша кава». Президент Александр Лукашенко предложил переименовать кофе на белорусский манер.