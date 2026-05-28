28 мая, 18:12

O’Key Group переименуют в «Группу ДА» после переезда в Россию

Обложка © Life.ru

Акционеры продовольственного ретейлера O’Key Group в рамках процесса смены юрисдикции решили переименовать компанию в МКПАО «Группа ДА». Такой информацией делится агентство Reuters.

В прошлом году фирма продала свои гипермаркеты обществу «РБФ Ритейл», принадлежащему нынешнему менеджменту сети. После получения одобрения властей под управление команды перешли торговая марка «О’Кей», сама сеть магазинов и логистическая инфраструктура. При этом в люксембургском периметре O’Key Group осталась только сеть дискаунтеров «ДА!», насчитывающая свыше 200 точек.

Также стало известно, что акционеры O’Key Group решили сменить юрисдикцию с Люксембурга на Российскую Федерацию. Отмечалось, что перерегистрация юридического лица не повлияет на бизнес-процессы и операционную деятельность магазинов, а сама O’Key Group продолжит функционировать как европейская компания до завершения всех необходимых процедур.

Ранее председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович выступил с инициативой заменить слово «гамбургер» на русские аналоги — «котлетник» или «кокошник». Политик намерен обратиться к властям с предложением законодательно ограничить англицизмы в сфере общепита.

Виталий Приходько
