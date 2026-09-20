МВД: Оппозиция из-за рубежа хотела сорвать выборы тремя проектами

Проживающие за рубежом оппозиционеры пытались реализовать три проекта для дискредитации и срыва выборов в России. Об этом заявил первый заместитель главы МВД Андрей Курносенко.

По его словам, речь идёт об инициативах «Умное голосование», «Полдень за мир» и «Голос для учителей». Через «Умное голосование» избирателей призывали активнее агитировать за отдельных кандидатов от нескольких политических партий.

Модераторы проекта «Голос для учителей», как утверждает Курносенко, искали сочувствующих среди членов избирательных комиссий. От них планировали получать провокационные сведения, а затем распространять эту информацию через СМИ.

Участников акции «Полдень за мир» призывали одновременно прийти на участки 20 сентября в 12:00 и попытаться испортить бюллетени. Организаторы собирались снимать происходящее на видео и публиковать записи в интернете, сопровождая их заявлениями о неспособности властей и комиссий правильно провести голосование, добавил представитель МВД.

Ранее МВД зафиксировало 56 ложных сообщений о минировании, при помощи которых пытались помешать голосованию. Такие случаи зарегистрировали в 23 российских регионах.