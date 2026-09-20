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Опубликовано 20 сентября, 17:24

МВД зафиксировало 56 ложных сообщений о минировании на выборах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / knyazevfoto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / knyazevfoto

МВД России зафиксировало 56 попыток помешать проведению выборов с помощью ложных сообщений о минировании. Об этом сообщил первый заместитель главы ведомства Андрей Курносенко. По его словам, такие случаи зарегистрировали в 23 регионах страны.

«Фиксируем попытки помешать волеизъявлению граждан посредством использования тактики ложных сообщений о минировании. Всего зарегистрировано 56 таких фактов в 23 субъектах Российской Федерации», — сказал Курносенко.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства каждого инцидента и принимают необходимые меры.

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Ранее Life.ru сообщал, что Роскомнадзор зафиксировал 918 аварийных ситуаций на сетях связи. По каждому выявленному случаю были приняты необходимые меры реагирования для восстановления работы сетей. На время подготовки и проведения единого дня голосования Роскомнадзор организовал круглосуточный мониторинг инфраструктуры связи.

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Полина Никифорова
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