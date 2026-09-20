МВД зафиксировало 56 ложных сообщений о минировании на выборах

МВД России зафиксировало 56 попыток помешать проведению выборов с помощью ложных сообщений о минировании. Об этом сообщил первый заместитель главы ведомства Андрей Курносенко. По его словам, такие случаи зарегистрировали в 23 регионах страны.

«Фиксируем попытки помешать волеизъявлению граждан посредством использования тактики ложных сообщений о минировании. Всего зарегистрировано 56 таких фактов в 23 субъектах Российской Федерации», — сказал Курносенко.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства каждого инцидента и принимают необходимые меры.

Ранее Life.ru сообщал, что Роскомнадзор зафиксировал 918 аварийных ситуаций на сетях связи. По каждому выявленному случаю были приняты необходимые меры реагирования для восстановления работы сетей. На время подготовки и проведения единого дня голосования Роскомнадзор организовал круглосуточный мониторинг инфраструктуры связи.