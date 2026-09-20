РКН заявил о внешнем вмешательстве в ход выборов в России

Роскомнадзор фиксирует попытки внешнего вмешательства во внутренние процессы во время избирательной кампании. Об этом в ЦИК России сообщил заместитель начальника Управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций ведомства Александр Ижко.

«Фиксируем вмешательство извне в наш внутренние процессы. Так, запускаются фишинговые ресурсы, маскирующиеся под официальные сайты. Различные боты для попыток повлиять на ход выборов», — сказал он.

Кроме того, создаются поддельные аккаунты политических партий в социальных сетях и рассылается спам. РКН также фиксирует распространение ложных сообщений о взломе ГАС «Выборы» и призывов к участию в несанкционированных мероприятиях.

Отдельно Ижко указал на попытки создать видимость массового общественного недовольства. Для этого накручиваются комментарии под публикациями об электоральной кампании в интернет-изданиях. Ведомство рассматривает такую активность как ещё один инструмент воздействия на внутренние процессы.

Также Роскомнадзор зафиксировал более 1,5 тысячи DDoS-атак на ресурсы ЦИК, дистанционного электронного голосования, ЕПГУ, ЕСИА и ДИТ Москвы. Как сообщил представитель РКН, вредоносный трафик шёл из зарубежного сегмента интернета. Его удалось отразить на трансграничных узлах оборудования ТСПУ.

Источники атак оперативно заблокировали. По словам Ижко, инциденты не повлияли на функционирование сетей связи, обеспечивающих работу избирательных комиссий, а также на ресурсы ЦИК, ДЭГ и ЕСИА Москвы. Сбоев в их работе из-за этих эпизодов ведомство не зафиксировало.

Ранее сообщалось, что в Москве готовили флешмоб, который мог помешать работе избирательных комиссий. Участники акции планировали приходить на участки после того, как уже проголосовали электронно. Такие действия создали бы искусственную нагрузку на комиссии. Чтобы предотвратить возможные провокации, столичная прокуратура опубликовала официальное предупреждение. Москвичам напомнили об ответственности за попытку проголосовать повторно.