Памфилова: Попытки сорвать выборы в Госдуму полностью провалились

Попытки сорвать выборы депутатов Госдумы с помощью кибератак, диверсий и информационных вбросов не достигли цели. Об этом заявила на брифинге председатель ЦИК Эллам Памфилова.

По словам главы Центризбиркома, за время выборов успешных атак на информационные ресурсы избирательной системы зафиксировано не было. При этом специалисты заблокировали более 100 млн потенциально опасных воздействий на серверы, а число волн DDoS-атак превысило тысячу.

Памфилова заявила, что основной поток кибератак шёл из-за рубежа. Среди стран, откуда фиксировалась вредоносная активность, она назвала Великобританию, Украину, Бразилию и Мексику. По её словам, при организации атак использовались в том числе технологии искусственного интеллекта.

Отдельное давление пришлось на московскую систему дистанционного электронного голосования. Как ранее писал Life.ru, платформа подвергалась масштабным атакам, однако продолжала принимать голоса, а обращения москвичей о технических проблемах оставались единичными.

Помимо кибератак, во время кампании российские власти сообщали о повреждении линий связи на Дальнем Востоке. Также ЦИК проверял сообщения о массовом недопуске наблюдателей на участки. Памфилова назвала их фейков, большая часть поступивших обращений о проблемах с реализацией прав наблюдателей после проверки не нашла подтверждения.

Ещё до начала голосования ЦИК сообщал о предотвращённой попытке атаки на информационные ресурсы избирательной системы. Как писал Life.ru, Памфилова тогда заявила, что целью было дискредитировать ГАС «Выборы» и дистанционное электронное голосование.

По оценке главы ЦИК, перечисленные инциденты не повлияли на ход голосования и учёт голосов. Выборы депутатов Госдумы девятого созыва завершатся сегодня вечером.

Ранее Памфилова заявила о подготовке Западом «электоральных стервятников». По её словам, речь идёт о людях с юридической подготовкой, действия которых могут быть направлены на дезорганизацию избирательного процесса.