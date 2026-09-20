Лидеры ряда западных стран и представители европейских структур не вправе оценивать российские выборы, поскольку сами, по мнению председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, не пользуются достаточной поддержкой граждан. Об этом она заявила на брифинге в информационном центре комиссии.

«Весь Интернет замусорен разными фейками, истериками, что у нас это не выборы, это у них там выборы. <…> Кто истерит? Возьмите Германию, ПАСЕ, Евросоюз со своими заявлениями», — сказала глава Центризбиркома.

Памфилова также раскритиковала политическое руководство Германии и Великобритании. Говоря о британской системе, Памфилова отметила, что премьер-министр страны не избирается напрямую гражданами. В Великобритании избиратели голосуют за депутатов Палаты общин, а главой правительства становится политик, способный заручиться доверием палаты; формально его назначает монарх.

Председатель ЦИК также заявила о большом количестве провокаций, которые, по её словам, исходят из-за рубежа, и обвинила западные структуры в поддержке уехавших из России критиков властей.

Ранее Life.ru рассказывал, что Памфилова уже резко отвечала европейским чиновникам на критику российских выборов. Тогда она заявляла об информационной кампании против избирательного процесса, особенно со стороны Германии.