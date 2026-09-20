Захарова предупредила россиян за рубежом о подозрительных экзитполах

Россиянам, голосующим на выборах в Госдуму за рубежом, следует с осторожностью относиться к неофициальным экзитполам в западных странах. С таким предупреждением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с ИС «Вести».

По её словам, в ряде государств неизвестные предлагают российским избирателям заполнить опросники после голосования.

«Я хочу заявить официально: никакие российские организации, которые имели бы на это право в соответствии с законом, к этому отношения не имеют. Этого нужно остерегаться. Это мошенники, скорее всего, которые хотят собрать персональные данные», — заявила Захарова.

Представитель МИД назвала подобные опросы одним из элементов психологического воздействия на российских избирателей. При этом предположение о сборе персональных данных остаётся оценкой дипломата.

Захарова также заявила о попытках помешать проведению выборов за рубежом и кибератаках на российскую избирательную инфраструктуру. О кибератаках на системы электронного голосования ранее сообщала и глава ЦИК Элла Памфилова; по данным комиссии, ДЭГ продолжал работать штатно.

По словам Захаровой, к 20 сентября на зарубежных участках проголосовали уже более 104 тысяч российских граждан. МИД ожидает, что итоговая явка за пределами страны может превысить показатель выборов в Госдуму 2021 года.

Ранее Life.ru сообщал, что к 19 сентября число проголосовавших за рубежом россиян превысило 23 тысячи. Тогда Захарова отмечала, что подсчёт продолжается и показатель будет расти.