Число проголосовавших за рубежом россиян превысило 23 тысячи, сообщила Захарова

Более 23 тысяч россиян уже приняли участие в выборах депутатов Государственной думы за пределами страны. Такие данные для ИС «Вести» привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, на текущий момент за рубежом проголосовали 23 378 человек. В эту статистику входят как участники досрочного голосования, так и избиратели, пришедшие на участки при российских посольствах и генеральных консульствах.

К этому моменту за границей также провели 107 досрочных выездных голосований.

Захарова уточнила, что подсчёт продолжается, поэтому число принявших участие в выборах россиян за рубежом будет увеличиваться по мере поступления новых данных.

Для российских граждан на нынешних выборах организованы 333 избирательных участка в 152 государствах. В ряде стран голосование началось досрочно, тогда как основная часть зарубежных участков работает в соответствии с местным графиком.

Ранее Life.ru сообщал, что около 14 тысяч россиян за границей досрочно приняли участие в голосовании. Эти данные приводила председатель ЦИК Элла Памфилова.