Системы голосования в Москве работают в штатном режиме, несмотря на кибератаки

Электронные системы голосования в Москве продолжают работать без сбоев, несмотря на масштабные атаки хакеров. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Злоумышленники пытаются нарушить работу дистанционного электронного голосования и реестра избирателей. По словам представителя комиссии, атаки продолжаются, однако инфраструктура выдерживает нагрузку. Реут заверил, что происходящее не повлияет на результаты выборов. Все поданные москвичами голоса сохраняются и будут учтены при подведении итогов.

Москва использует собственную платформу дистанционного электронного голосования. Кроме того, на избирательных участках установлены специальные терминалы для заполнения электронных бюллетеней.

Электронным форматом голосования в столице воспользовались уже более 2,8 миллиона человек. В статистику вошли участники ДЭГ и избиратели, заполнившие бюллетени через терминалы на участках.