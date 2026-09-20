Системы голосования в Москве работают в штатном режиме, несмотря на кибератаки
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Электронные системы голосования в Москве продолжают работать без сбоев, несмотря на масштабные атаки хакеров. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Злоумышленники пытаются нарушить работу дистанционного электронного голосования и реестра избирателей. По словам представителя комиссии, атаки продолжаются, однако инфраструктура выдерживает нагрузку. Реут заверил, что происходящее не повлияет на результаты выборов. Все поданные москвичами голоса сохраняются и будут учтены при подведении итогов.
Москва использует собственную платформу дистанционного электронного голосования. Кроме того, на избирательных участках установлены специальные терминалы для заполнения электронных бюллетеней.
Электронным форматом голосования в столице воспользовались уже более 2,8 миллиона человек. В статистику вошли участники ДЭГ и избиратели, заполнившие бюллетени через терминалы на участках.
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