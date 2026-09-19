«Антироссийская вакханалия»: Памфилова резко ответила критикам выборов в РФ из Германии
Памфилова заявила о попытках проворовавшихся еврочиновников осудить выборы в РФ
Обложка © РИА Новости / Илья Питалев
Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила об информационной атаке на российские выборы со стороны европейских политиков и чиновников. Особенно активно подобная кампания, по её словам, ведётся в Германии.
«В Германии началась просто информационная атака! Все политические ничтожества, проворовавшиеся еврочиновники пытаются теперь судить наши выборы», — сказала Памфилова на заседании комиссии.
По её словам, в ФРГ также собрались уехавшие из России оппоненты властей, которых глава ЦИК назвала «предателями» и «политическими отбросами». С их помощью европейцы устроили «антироссийскую вакханалию».
Глава Центризбиркома также раскритиковала Германию за попытки оценивать организацию выборов в России и напомнила о проблемах во время голосования в Берлине в 2021 году.
Тогда выборы в Палату депутатов Берлина и районные собрания были признаны недействительными из-за многочисленных организационных нарушений и впоследствии проведены повторно. Голосование в Бундестаг также пришлось повторить, но только в части избирательных округов немецкой столицы.
Ранее Life.ru сообщал, что на выборы в Госдуму приехали 1126 международных наблюдателей из 130 стран. По словам Памфиловой, это больше, чем было на президентской кампании 2024 года.
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