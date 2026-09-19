Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила об информационной атаке на российские выборы со стороны европейских политиков и чиновников. Особенно активно подобная кампания, по её словам, ведётся в Германии.

«В Германии началась просто информационная атака! Все политические ничтожества, проворовавшиеся еврочиновники пытаются теперь судить наши выборы», — сказала Памфилова на заседании комиссии.

По её словам, в ФРГ также собрались уехавшие из России оппоненты властей, которых глава ЦИК назвала «предателями» и «политическими отбросами». С их помощью европейцы устроили «антироссийскую вакханалию».

Глава Центризбиркома также раскритиковала Германию за попытки оценивать организацию выборов в России и напомнила о проблемах во время голосования в Берлине в 2021 году.

Тогда выборы в Палату депутатов Берлина и районные собрания были признаны недействительными из-за многочисленных организационных нарушений и впоследствии проведены повторно. Голосование в Бундестаг также пришлось повторить, но только в части избирательных округов немецкой столицы.

Ранее Life.ru сообщал, что на выборы в Госдуму приехали 1126 международных наблюдателей из 130 стран. По словам Памфиловой, это больше, чем было на президентской кампании 2024 года.