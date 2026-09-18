Рекорд президентских выборов побит: В Россию приехали 1126 наблюдателей из 130 стран

Число международных наблюдателей на выборах депутатов Госдумы превысило показатель президентской кампании 2024 года. За голосованием в России следят 1126 представителей из 130 стран, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Для сравнения, на президентских выборах два с половиной года назад в Россию приехали 1115 наблюдателей, представлявших 129 государств. Таким образом, нынешняя парламентская кампания установила новый рекорд по международному наблюдению.

«Мы в этом году побили рекорды… Если на выборах президента было 1115 представителей из 129 стран, то в этом году 1126 из 130 стран мира», — заявила Памфилова на международной конференции «Выборы в период турбулентности».

Глава Центризбиркома обратила внимание, что рост числа зарубежных наблюдателей происходит на фоне критики российских выборов со стороны Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва стартовали 18 сентября и продлятся три дня. В нижнюю палату парламента предстоит избрать 450 депутатов: половину — по партийным спискам, остальных — по одномандатным округам.

Одновременно в регионах проходят кампании других уровней. Всего по итогам голосования 18–20 сентября предполагается распределить около 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Ранее сообщалось, что наблюдатели посетят 50 регионов страны. В том числе они побывают в Белгородской и Курской областях, ДНР и ЛНР.