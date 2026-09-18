Памфилова: Международные наблюдатели посетят более 50 регионов России на выборах

Международные наблюдатели на выборах депутатов Госдумы работают более чем в 50 регионах России. Об этом сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на брифинге.

«По информации на сегодняшний день, международное наблюдение осуществляется более чем в 50 регионах России», — сказала глава ЦИК.

По словам Памфиловой, наблюдатели в том числе посетят Курскую и Белгородскую области, а также ДНР и ЛНР.

«И это вопреки и наперекор той агрессивной позиции, которую занимают западные страны», — заявила председатель комиссии.

Выборы депутатов Государственной думы девятого созыва и совмещённые с ними кампании стартовали 18 сентября. Голосование продлится три дня — до 20 сентября. Всего предполагается заместить 20,7 тысячи депутатских мандатов и выборных должностей.

Ранее Life.ru сообщал, что все избирательные участки в России открылись в штатном режиме. Памфилова рассказала, что Центризбирком находился на постоянной связи с региональными комиссиями во время открытия участков. По её словам, к началу голосования экстраординарных ситуаций зафиксировано не было.