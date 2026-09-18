«Без него выборы не проходят»: На одном из избирательных участков Камчатки появился пушистый наблюдатель

Кот Том появился на избирательном участке № 133 в селе Лазо Камчатского края. Четвероногий «наблюдатель» приходит следить за голосованием уже не первый год, сообщили в краевом избиркоме.

«Выборы без его присутствия уже не проходят», — рассказали в комиссии и показали фото Тома в Max.

Кот свободно чувствует себя на участке, где успел стать местной знаменитостью и полноправным участником выборной традиции. Местные жители с пониманием относятся к новому члену комиссии и даже подкармливают его с рук.

Участок № 133 находится в селе Лазо Мильковского района. Населённый пункт входит в состав Атласовского сельского поселения. Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва проходит с 18 по 20 сентября.

Ранее Life.ru рассказал, что приморские студенты впервые приняли участие в выборах депутатов Государственной думы и пришли на участки с флагами России. Ребята поделились, что так они хотели выразить свою поддержку стране.