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Опубликовано 18 сентября, 09:26

«Без него выборы не проходят»: На одном из избирательных участков Камчатки появился пушистый наблюдатель

Кот Том стал «наблюдателем» на выборах в селе Лазо на Камчатке

Обложка © Max / Избирательная комиссия Камчатского края

Обложка © Max / Избирательная комиссия Камчатского края

Кот Том появился на избирательном участке № 133 в селе Лазо Камчатского края. Четвероногий «наблюдатель» приходит следить за голосованием уже не первый год, сообщили в краевом избиркоме.

«Выборы без его присутствия уже не проходят», — рассказали в комиссии и показали фото Тома в Max.

Кот свободно чувствует себя на участке, где успел стать местной знаменитостью и полноправным участником выборной традиции. Местные жители с пониманием относятся к новому члену комиссии и даже подкармливают его с рук.

Участок № 133 находится в селе Лазо Мильковского района. Населённый пункт входит в состав Атласовского сельского поселения. Голосование на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва проходит с 18 по 20 сентября.

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Ранее Life.ru рассказал, что приморские студенты впервые приняли участие в выборах депутатов Государственной думы и пришли на участки с флагами России. Ребята поделились, что так они хотели выразить свою поддержку стране.

Больше новостей о выборах и решениях российских властей — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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