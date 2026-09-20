«Заточены на срыв выборов»: Памфилова рассказала об «электоральных стервятниках» Запада

На Западе готовят юристов, ориентированных на срыв выборов в России, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Таких специалистов она назвала «электоральными стервятниками».

По словам главы Центризбиркома, речь идёт о людях с юридической подготовкой, действия которых могут быть направлены на дезорганизацию избирательного процесса.

Заявление прозвучало 20 сентября, в заключительный день трёхдневного голосования. Выборы депутатов Госдумы IX созыва проходят с 18 по 20 сентября.

Ранее Life.ru писал о заявлении Памфиловой об информационном и электоральном противодействии выборам. Глава ЦИК говорила о «большой киберагрессии» и заявляла, что комиссия принимает меры для защиты избирательной инфраструктуры.