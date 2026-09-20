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Опубликовано 20 сентября, 13:41

«Заточены на срыв выборов»: Памфилова рассказала об «электоральных стервятниках» Запада

Памфилова заявила о подготовке Западом «электоральных стервятников»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На Западе готовят юристов, ориентированных на срыв выборов в России, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Таких специалистов она назвала «электоральными стервятниками».

По словам главы Центризбиркома, речь идёт о людях с юридической подготовкой, действия которых могут быть направлены на дезорганизацию избирательного процесса.

Заявление прозвучало 20 сентября, в заключительный день трёхдневного голосования. Выборы депутатов Госдумы IX созыва проходят с 18 по 20 сентября.

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Ранее Life.ru писал о заявлении Памфиловой об информационном и электоральном противодействии выборам. Глава ЦИК говорила о «большой киберагрессии» и заявляла, что комиссия принимает меры для защиты избирательной инфраструктуры.

Больше новостей о выборах, работе ЦИК и внутренней политической повестке — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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