«Вместо покаяния — грязная игра»: Памфилова высказалась об уехавших россиянах

Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что уехавшие из РФ россияне участвуют в «грязной игре» против своей страны. Об этом она сказала в информационном центре Центризбиркома, говоря о провокациях в ходе выборов со стороны государств, которые Москва относит к недружественным.

«(Уехавшие из России – прим. Life.ru), которые вместо того, чтобы покаяться, признать свои ошибки, вернуться в страну и работать на её усиление возрождения, участвуют в этой грязной игре против своей страны», — заявила Памфилова.

Эту тему Памфилова затронула на фоне критики действий государств, которые российские власти относят к недружественным. Ранее в воскресенье она заявила об «антироссийской вакханалии» вокруг выборов, отмечая, что информационная кампания за рубежом направлена на дискредитацию голосования.

Памфилова также рассказывала о сложностях с голосованием россиян за границей. Для выборов организовали 333 участка в 152 государствах, а для граждан, находящихся в Латвии, Литве, Эстонии и Польше, открыли десять дополнительных пунктов на российской стороне границы.

Ещё до начала основных дней голосования возможностью досрочно отдать голос за рубежом воспользовались около 14 тысяч россиян. Памфилова тогда подчёркивала, что организовать процесс удалось несмотря на сложности с работой российских представительств в ряде государств.

Ранее Памфилова заявила об информационной атаке на российские выборы со стороны Запада. По её словам, в ФРГ собрались уехавшие из России оппоненты властей, которых глава ЦИК назвала предателями и «политическими отбросами».