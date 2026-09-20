Недружественные страны развернули вокруг российских выборов информационную кампанию, которая, по оценке председателя ЦИК Эллы Памфиловой, не опирается на факты. С таким заявлением глава комиссии выступила на брифинге в информационном центре ЦИК.

Памфилова назвала происходящее «истерикой» и «антироссийской вакханалией». По её мнению, критика со стороны зарубежных оппонентов продиктована стремлением нанести России максимальный ущерб.

«Идёт вот эта та истерика, которая устроена нашими недоброжелателями из так называемых недружественных стран. Просто вакханалия антироссийская, она основана только на их желании, как можно больше нанести вреда России, но ни на каких фактах», — заявила глава ЦИК.

Накануне Памфилова уже резко высказывалась о реакции европейских политиков на российскую избирательную кампанию. Тогда особое внимание она уделила Германии, заявив об информационной атаке на выборы.