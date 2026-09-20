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Опубликовано 20 сентября, 12:44

ЦИК сообщил о более чем 100 млн заблокированных воздействий на веб-серверы

Обложка © ТАСС /Сергей Карпухин

Обложка © ТАСС /Сергей Карпухин

Более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на веб-серверы зафиксировали и заблокировали во время выборов. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии.

«Что касается веб-серверов. Более 100 млн зафиксировано и заблокировано потенциально опасных воздействий, включая те, которые могли привести к возникновению инцидентов разного рода», — сказала глава Центризбиркома.

Памфилова не уточнила, какая доля этих воздействий представляла собой непосредственно кибератаки.

В дни голосования ЦИК и представители общественного штаба неоднократно сообщали о попытках воздействия на избирательную IT-инфраструктуру. При этом системы электронного голосования продолжали работать.

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Ранее Life.ru рассказывал, что московская система электронного голосования продолжает отражать масштабные кибератаки. Несмотря на попытки воздействия, голосование проходило штатно.

Больше новостей о выборах, работе ЦИК и внутренней политической повестке — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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