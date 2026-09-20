ЦИК сообщил о более чем 100 млн заблокированных воздействий на веб-серверы
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Более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на веб-серверы зафиксировали и заблокировали во время выборов. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии.
«Что касается веб-серверов. Более 100 млн зафиксировано и заблокировано потенциально опасных воздействий, включая те, которые могли привести к возникновению инцидентов разного рода», — сказала глава Центризбиркома.
Памфилова не уточнила, какая доля этих воздействий представляла собой непосредственно кибератаки.
В дни голосования ЦИК и представители общественного штаба неоднократно сообщали о попытках воздействия на избирательную IT-инфраструктуру. При этом системы электронного голосования продолжали работать.
Ранее Life.ru рассказывал, что московская система электронного голосования продолжает отражать масштабные кибератаки. Несмотря на попытки воздействия, голосование проходило штатно.
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