ЦИК сообщил о более чем 100 млн заблокированных воздействий на веб-серверы

Более 100 миллионов потенциально опасных воздействий на веб-серверы зафиксировали и заблокировали во время выборов. Об этом сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии.

«Что касается веб-серверов. Более 100 млн зафиксировано и заблокировано потенциально опасных воздействий, включая те, которые могли привести к возникновению инцидентов разного рода», — сказала глава Центризбиркома.

Памфилова не уточнила, какая доля этих воздействий представляла собой непосредственно кибератаки.

В дни голосования ЦИК и представители общественного штаба неоднократно сообщали о попытках воздействия на избирательную IT-инфраструктуру. При этом системы электронного голосования продолжали работать.

Ранее Life.ru рассказывал, что московская система электронного голосования продолжает отражать масштабные кибератаки. Несмотря на попытки воздействия, голосование проходило штатно.