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Опубликовано 20 сентября, 07:50

Система электронного голосования Москвы продолжает отражать кибератаки

Обложка © Агентство «Москва» / Сергей Киселев

Обложка © Агентство «Москва» / Сергей Киселев

Московская система электронного голосования продолжает работать под масштабными атаками, которые специалисты успешно отражают. При этом сообщения о проблемах от самих избирателей остаются единичными, рассказал журналистам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалёв.

По его словам, попытки воздействия на инфраструктуру ДЭГ не прекращаются и в последний день выборов. Несмотря на это, система продолжает принимать голоса.

«Система <…> [электронного голосования] подвергается <…> атакам», — сказал Ковалёв.

В штабе при этом не фиксируют массовых обращений от москвичей из-за технических сложностей. Спорные ситуации, о которых сообщают пользователи, носят единичный характер.

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Накануне Ковалёв уже рассказывал, что московская система ДЭГ отражает масштабные атаки, которые затрагивают разные уровни инфраструктуры и постоянно меняют свой профиль. Глава ЦИК Элла Памфилова также сообщала о продолжительной мощной кибератаке на московскую платформу, подчёркивая, что голосование при этом не прерывалось. К утру 20 сентября общая явка в Москве достигла 40,2%, а число выданных бюллетеней превысило 3,2 млн. Голосование на выборах депутатов Госдумы завершится вечером 20 сентября.

Больше новостей о выборах, работе ЦИК и ходе голосования — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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