Более 6 млн голосов онлайн: Памфилова раскрыла новые данные по ДЭГ

Более 6 млн избирателей уже воспользовались дистанционным электронным голосованием на выборах в России. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии.

«В общей сложности, как вы видите, количество тех, кто проголосовал дистанционным электронным голосованием, уже превышает 6 миллионов», — сказала глава Центризбиркома.

ДЭГ на нынешних выборах применяется в 33 регионах: 32 субъекта используют федеральную платформу, Москва — собственную систему. Голосование проходит с 18 по 20 сентября.

Ранее Life.ru сообщал, что явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 80%. К 16:30 мск 19 сентября там успели проголосовать более 3,2 млн зарегистрированных участников.