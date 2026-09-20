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Опубликовано 20 сентября, 07:32

Более 6 млн голосов онлайн: Памфилова раскрыла новые данные по ДЭГ

Памфилова: Более 6 млн россиян проголосовали на выборах дистанционно

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Более 6 млн избирателей уже воспользовались дистанционным электронным голосованием на выборах в России. Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре комиссии.

«В общей сложности, как вы видите, количество тех, кто проголосовал дистанционным электронным голосованием, уже превышает 6 миллионов», — сказала глава Центризбиркома.

ДЭГ на нынешних выборах применяется в 33 регионах: 32 субъекта используют федеральную платформу, Москва — собственную систему. Голосование проходит с 18 по 20 сентября.

Памфилова: На выборах проголосовали более 45% россиян
Памфилова: На выборах проголосовали более 45% россиян

Ранее Life.ru сообщал, что явка на федеральной платформе ДЭГ достигла 80%. К 16:30 мск 19 сентября там успели проголосовать более 3,2 млн зарегистрированных участников.

Больше новостей о выборах, работе ЦИК и внутренней политической повестке — в разделе «Политика России» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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