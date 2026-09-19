Масштабные кибератаки на систему ДЭГ фиксируют и отражают в Москве

Московская система электронного голосования подвергается масштабным кибератакам, однако продолжает работать штатно. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалёв.

«Мы фиксируем масштабные атаки [на систему]. <…> Жалоб у нас на многомиллионный город — [лишь] десятки», — рассказал Ковалёв журналистам.

По данным Общественного штаба, атаки идут на разных уровнях инфраструктуры, а их профиль постоянно меняется. Из-за этого у некоторых пользователей может замедляться доступ к системе, однако на сам процесс голосования это, по заявлению штаба, не влияет, а голоса учитываются корректно.

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут также сообщил, что специалисты успешно отражают попытки воздействия на систему. По его словам, нарушений избирательного законодательства в Москве 18 и 19 сентября не выявлено.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявляла, что московская система ДЭГ подвергалась мощной кибератаке всю ночь на 19 сентября. Несмотря на это, платформа продолжала работать в штатном режиме.

До этого Life.ru сообщал, что в первый день выборов из-за кибератак произошёл кратковременный сбой в работе терминалов электронного голосования. После этого их функционал восстановили.