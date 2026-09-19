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Опубликовано 19 сентября, 15:28

Явка на выборах депутатов Госдумы выросла до 40,1%

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Явка на выборах депутатов Государственной думы IX созыва по федеральному округу к 18:15 мск 19 сентября достигла 40,1%. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия России.

«Ход голосования по федеральному округу — 40,1%», — говорится на сайте ЦИК.

Таким образом, явка впервые с начала трёхдневного голосования превысила отметку в 40%. Ещё в 18:00 мск показатель составлял 39,35%.

Выборы депутатов Госдумы проходят с 18 по 20 сентября. Голосование завершится в воскресенье.

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Ранее Life.ru сообщал, что к 16:00 мск явка на выборах в Госдуму составляла 38,9%.

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Наталья Демьянова
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