Памфилова: Россияне из Прибалтики и Польши смогут проголосовать на границе с РФ

Десять пунктов для голосования оборудуют на российской границе для граждан РФ, проживающих в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Они будут работать все три дня выборов в Госдуму — с 18 по 20 сентября, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Четыре пункта организуют в Калининградской области, пять — в Псковской. Ещё один специально оборудованный участок появится в Ленинградской области.

«Мы вновь приняли меры по созданию дополнительной возможности [проголосовать] для соотечественников, проживающих в Латвии, Литве, Эстонии и в Польше», — сказала Памфилова.

Ранее Элла Памфилова рассказала об эксперименте с дистанционным электронным голосованием через низкоорбитальную группировку спутников. Эту технологию испытают в одном из сёл Ненецкого автономного округа.