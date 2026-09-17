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Опубликовано 17 сентября, 09:37

Памфилова: Россияне из Прибалтики и Польши смогут проголосовать на границе с РФ

Элла Памфилова. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Элла Памфилова. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Десять пунктов для голосования оборудуют на российской границе для граждан РФ, проживающих в Латвии, Литве, Эстонии и Польше. Они будут работать все три дня выборов в Госдуму — с 18 по 20 сентября, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Четыре пункта организуют в Калининградской области, пять — в Псковской. Ещё один специально оборудованный участок появится в Ленинградской области.

«Мы вновь приняли меры по созданию дополнительной возможности [проголосовать] для соотечественников, проживающих в Латвии, Литве, Эстонии и в Польше», — сказала Памфилова.

Памфилова заявила о готовности ЦИК отражать новые атаки на выборы
Памфилова заявила о готовности ЦИК отражать новые атаки на выборы

Ранее Элла Памфилова рассказала об эксперименте с дистанционным электронным голосованием через низкоорбитальную группировку спутников. Эту технологию испытают в одном из сёл Ненецкого автономного округа.

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Матвей Константинов
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