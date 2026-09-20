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Опубликовано 20 сентября, 16:57

Генпрокуратура: В Москве готовили флешмоб-акцию для создания помех на выборах

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Флешмоб, способный помешать работе избирательных комиссий, готовили в Москве. Об этом сообщила представитель Генпрокуратуры РФ Наталья Емелькина.

По её словам, участники акции должны были прийти на участки после того, как уже проголосовали в электронном формате. Такие действия могли создать искусственную нагрузку на комиссии.

Чтобы предотвратить возможные провокации, столичная прокуратура опубликовала официальное предупреждение. Москвичам напомнили об ответственности за попытку проголосовать повторно. В ведомстве подчеркнули, что после участия в дистанционном электронном голосовании дополнительно приходить на участок не требуется.

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Более 2,8 миллиона жителей столицы воспользовались электронным форматом голосования. В эту цифру вошли участники ДЭГ и избиратели, отдавшие голос через терминалы на участках.

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