РКН выявил 918 аварийных ситуаций в сетях избирательных комиссий

Роскомнадзор зафиксировал 918 аварийных ситуаций на сетях связи, обеспечивающих работу избирательных комиссий всех уровней. Об этом на площадке ЦИК сообщил представитель ведомства Александр Ижко.

По его словам, по каждому выявленному случаю были приняты необходимые меры реагирования для восстановления работы сетей. На время подготовки и проведения единого дня голосования Роскомнадзор организовал круглосуточный мониторинг инфраструктуры связи. Специалисты ведомства также постоянно отслеживали DDoS-атаки и принимали меры для противодействия им.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что попытки сорвать выборы при помощи кибератак, диверсий и информационных вбросов провалились. По её словам, специалисты заблокировали свыше 100 миллионов потенциально опасных воздействий на серверы, а количество волн DDoS-атак превысило тысячу.