Явка на выборах в Госдуму за час до конца голосования выросла до 56,66%

Явка на выборах депутатов Государственной думы по федеральному избирательному округу к 20:00 мск достигла 56,66%. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия России.

«Ход голосования по федеральному округу — 56,66%», — следует из данных ЦИК.

Показатель за заключительный день продолжил расти. Ранее к 18:00 мск явка составляла 54,52%, а спустя несколько минут превысила 55%.

Нынешняя явка уже выше итогового показателя выборов в Госдуму 2021 года, когда участие в голосовании приняли 51,72% избирателей. В 2016 году показатель составлял 47,88%.

Трёхдневное голосование проходит с 18 по 20 сентября. Избиратели выбирают 450 депутатов Госдумы IX созыва: 225 по партийным спискам и столько же по одномандатным округам.

Ранее Life.ru сообщал, что к 18:00 мск явка на выборах депутатов Госдумы приблизилась к 55%. Тогда ЦИК фиксировал показатель 54,52%.