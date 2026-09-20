Явка на выборах в Госдуму оказалась выше, чем в 1993, 2016 и 2021 годах

Явка на выборах депутатов Государственной думы по федеральному избирательному округу к 18:00 мск достигла 55,08%. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия России.

«Ход голосования по федеральному округу — 55,08%», — говорится на сайте ЦИК.

Таким образом, ещё до завершения голосования показатель превысил итоговую явку сразу трёх предыдущих кампаний. В 2016 году на выборы в Госдуму пришли 47,88% избирателей, в 2021-м — 51,72%, а на выборах первого созыва в 1993 году — 54,81%.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва проходят с 18 по 20 сентября. Всего россиянам предстоит избрать 450 парламентариев: 225 по партийным спискам и ещё 225 по одномандатным округам.

Ранее Life.ru сообщал, что утром 20 сентября явка на выборах в Госдуму составляла 44,75%.