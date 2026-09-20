В России завершилось трёхдневное голосование на выборах депутатов Госдумы

В России завершилось трёхдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы IX созыва и выборах различного уровня в регионах. Последние избирательные участки закрылись в Калининградской области в 21:00 мск.

Голосование проходило с 18 по 20 сентября. Из-за разницы часовых поясов участки закрывались постепенно с востока на запад: первыми к подсчёту голосов приступили Камчатка и Чукотка, последней голосование завершила Калининградская область.

На федеральных выборах россияне выбирали 450 депутатов Госдумы по смешанной системе. Половина мест распределяется по итогам голосования за партийные списки, ещё 225 депутатов избираются в одномандатных округах.

В федеральном бюллетене были представлены десять партий: «Единая Россия», ЛДПР, Партия прямой демократии, Российская экологическая партия «Зелёные», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Коммунисты России» и «Новые люди». Всего к началу голосования зарегистрировали 4361 кандидата: 2774 по федеральному округу и 1587 по одномандатным округам.

Одновременно с думской кампанией жители восьми регионов напрямую выбирали руководителей субъектов. Выборы глав проходили в Мордовии, Туве и Чечне, а также в Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Кроме того, 20 сентября парламенты Карачаево-Черкесии и Северной Осетии выбирали руководителей республик. В Дагестане жители формировали новый состав Народного собрания, которому предстоит избрать главу региона.

Помимо этого, выборы депутатов региональных законодательных органов проходили в 39 субъектах. Всего в стране было организовано более 2,2 тыс. избирательных кампаний различного уровня, в рамках которых замещается около 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.

После закрытия последних участков избирательные комиссии продолжают подсчёт бюллетеней и обработку протоколов. Предварительные результаты будут публиковаться по мере поступления данных. Общие результаты выборов депутатов Госдумы по федеральному округу ЦИК должна определить не позднее 5 октября.

Ранее Life.ru сообщал, что явка на нынешних выборах в Госдуму превзошла показатели выборов 2021, 2016, 2003 и 1993 годов.