Правительство Северной Осетии сложило полномочия после переизбрания Меняйло

Правительство Северной Осетии сложило полномочия после избрания главы республики. Соответствующий указ опубликован на сайте главы и правительства региона.

Кабинет министров при этом продолжит исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

«В связи со сложением правительством Республики Северная Осетия — Алания своих полномочий […] постановляю правительству Республики Северная Осетия — Алания продолжать действовать до сформирования нового правительства Республики Северная Осетия — Алания», — говорится в документе.

Решение связано с прошедшими 20 сентября непрямыми выборами главы Северной Осетии. Депутаты регионального парламента тайным голосованием переизбрали Сергея Меняйло на новый срок.

Президент Владимир Путин представил парламенту республики три кандидатуры на пост главы региона. Помимо Меняйло, на должность претендовали Олег Варнавин и Чермен Дудати.

Меняйло руководит Северной Осетией с 2021 года. Сначала он был назначен временно исполняющим обязанности главы региона, а затем избран депутатами республиканского парламента.

Одновременно с выборами депутатов Госдумы в России проходят кампании по избранию руководителей регионов. Как писал Life.ru, прямые выборы глав субъектов проводятся в восьми регионах. В Северной Осетии и Карачаево-Черкесии руководителей республик 20 сентября выбирают депутаты региональных парламентов, а в Дагестане главу предстоит избрать новому составу Народного собрания.