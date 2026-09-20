Сергей Меняйло сохранил пост главы Северной Осетии ещё на один срок

Парламент Северной Осетии — Алании переизбрал Сергея Меняйло главой республики. Решение депутаты приняли 20 сентября на заседании регионального законодательного органа.

Меняйло возглавляет Северную Осетию с 2021 года. Сначала Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности руководителя региона, а затем депутаты парламента избрали главой республики.

В нынешнем году президент России внёс на рассмотрение парламента три кандидатуры. Помимо Меняйло, на пост претендовали заместитель гендиректора ООО «Селенгауголь» Олег Варнавин и депутат регионального парламента, директор Северо-Осетинского государственного академического театра имени Владимира Тхапсаева Чермен Дудати.

Главу Северной Осетии выбирают депутаты регионального парламента. Для победы кандидату необходимо получить поддержку большинства от установленного числа парламентариев. Срок полномочий главы республики составляет пять лет.

Ранее Life.ru рассказывал о встрече Владимира Путина с Сергеем Меняйло в Кремле. Глава Северной Осетии доложил президенту о ситуации в республике, в том числе о ходе сельскохозяйственных работ и поиске пропавших военнослужащих. Путин тогда также оценил перспективы урожая зерна в регионе и выразил уверенность, что в 2026 году он будет выше прошлогоднего.