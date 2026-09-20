Победа Марата Камболова на выборах президента Южной Осетии свидетельствует о поддержке курса на тесные отношения с Россией. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

Победа Марата Камболова — это победа пророссийского кандидата — кандидата, который учился в России, родился в Северной Осетии и является сторонником самой тесной интеграции с Россией. Олег Матвейчев Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике

Депутат отметил тесные экономические связи Москвы и Цхинвала. По его мнению, именно поэтому политический курс избранного президента имеет большое значение для дальнейших отношений сторон. Матвейчев также заявил, что во время кампании велось информационное противодействие как России, так и Камболову.

«Народ сделал выбор в пользу курса на интеграцию», — заключил парламентарий. Он также положительно оценил работу российского внутриполитического блока, который курирует первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Ранее Life.ru рассказывал, что Владимир Путин поздравил Камболова с избранием президентом Южной Осетии и выразил уверенность в дальнейшем развитии отношений Москвы и Цхинвала. Напомним, по итогам голосования Камболов получил 84,95% голосов. Явка составила 82,65%.