Путин поздравил президента Южной Осетии Камболова с Днём республики

Президент Российской Федерации Владимир Путин направил поздравительную телеграмму избранному президенту Республики Южная Осетия Марату Камболову по случаю Дня республики. Российский лидер адресовал искренние поздравления руководству и всем гражданам страны, отметив особое значение этой даты для государственности региона.

В своём обращении глава государства подчеркнул, что праздник олицетворяет героизм, стойкость и мужество югоосетинского народа, сумевшего отстоять собственное неотъемлемое право на суверенную, безопасную и спокойную жизнь в ходе трудной исторической борьбы. Путин высоко оценил текущее состояние двусторонних связей, указав, что контакты Москвы и Цхинвала выстраиваются на прочных принципах подлинного добрососедства и стратегического союзничества.

Президент РФ также обратил внимание на результативное взаимодействие двух стран в различных отраслях и совместные усилия по укреплению стабильности на Кавказе. Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем углублении многопланового партнёрства и заверил, что Российская Федерация продолжит оказывать всестороннюю поддержку Южной Осетии в вопросах социально-экономического развития и государственного строительства. В завершение телеграммы Владимир Путин пожелал Марату Камболову крепкого здоровья и успехов на высоком посту, а народу республики — благополучия и процветания.

Ранее в МИД России оценили итоги досрочных президентских выборов в Южной Осетии, состоявшихся 18 сентября. По мнению ведомства, результаты говорят о запросе общества на стабильность и развитие отношений с Россией. Первое место занял исполняющий обязанности президента и председатель правительства республики Марат Камболов. Он набрал более 88% голосов. Выборы признали состоявшимися, итоговая явка составила 73,2%.