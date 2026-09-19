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Опубликовано 19 сентября, 17:22

Путин по телефону поздравил Камболова с победой на выборах в Южной Осетии

Марат Камболов и Владимир Путин. Обложка © РИА Новости / Кристина Соловьёва

Марат Камболов и Владимир Путин. Обложка © РИА Новости / Кристина Соловьёва

Президент России Владимир Путин поздравил Марата Камболова с избранием президентом Южной Осетии и отметил высокий уровень его поддержки. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент Путин провёл телефонный разговор с Маратом Камболовым и поздравил его с убедительной победой на выборах, состоявшихся в Южной Осетии», — ответил представитель Кремля.

Путин обратил внимание и на высокую активность жителей республики во время голосования. Отдельно российский лидер пожелал избранному президенту успехов в реализации намеченных перед выборами планов.

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Ранее в МИД России оценили итоги досрочных президентских выборов в Южной Осетии, состоявшихся 18 сентября. По мнению ведомства, результаты говорят о запросе общества на стабильность и развитие отношений с Россией. Первое место занял исполняющий обязанности президента и председатель правительства республики Марат Камболов. Он набрал более 88% голосов. Выборы признали состоявшимися, итоговая явка составила 73,2%.

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Юлия Сафиулина
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