Путин по телефону поздравил Камболова с победой на выборах в Южной Осетии

Президент России Владимир Путин поздравил Марата Камболова с избранием президентом Южной Осетии и отметил высокий уровень его поддержки. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент Путин провёл телефонный разговор с Маратом Камболовым и поздравил его с убедительной победой на выборах, состоявшихся в Южной Осетии», — ответил представитель Кремля.

Путин обратил внимание и на высокую активность жителей республики во время голосования. Отдельно российский лидер пожелал избранному президенту успехов в реализации намеченных перед выборами планов.

Ранее в МИД России оценили итоги досрочных президентских выборов в Южной Осетии, состоявшихся 18 сентября. По мнению ведомства, результаты говорят о запросе общества на стабильность и развитие отношений с Россией. Первое место занял исполняющий обязанности президента и председатель правительства республики Марат Камболов. Он набрал более 88% голосов. Выборы признали состоявшимися, итоговая явка составила 73,2%.