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13 июля, 17:11

Камболов заявил, что Южная Осетия ориентирована на Россию

Марат Камболов. Обложка © ТАСС / Кристина Соловьева / POOL

Марат Камболов. Обложка © ТАСС / Кристина Соловьева / POOL

Исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов заявил, что жители республики ориентированы на Россию, а ключевые события и решения рассматриваются в частично признанном государстве. Об этом он сказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

«Что касается нашего народа, они ориентированы на Российскую Федерацию. Каждое событие, каждый вопрос мы обсуждаем», — отметил Камболов.

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Ранее Владимир Путин пожелал исполняющему обязанности президента Южной Осетии Марату Камболову успеха на предстоящих выборах. Российский лидер выразил надежду, что жители республики поддержат его кандидатуру, а сам Камболов сумеет оправдать оказанное доверие.

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Александра Мышляева
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