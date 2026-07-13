Камболов заявил, что Южная Осетия ориентирована на Россию

Исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов заявил, что жители республики ориентированы на Россию, а ключевые события и решения рассматриваются в частично признанном государстве. Об этом он сказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

«Что касается нашего народа, они ориентированы на Российскую Федерацию. Каждое событие, каждый вопрос мы обсуждаем», — отметил Камболов.

Ранее Владимир Путин пожелал исполняющему обязанности президента Южной Осетии Марату Камболову успеха на предстоящих выборах. Российский лидер выразил надежду, что жители республики поддержат его кандидатуру, а сам Камболов сумеет оправдать оказанное доверие.