Путин назвал народ Южной Осетии особым
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин на встрече с исполняющим обязанности главы Южной Осетии Маратом Камболовым назвал народ республики особым и заверил собеседника в дальнейшей поддержке со стороны Москвы.
«Республика и народ Южной Осетии — это всё-таки особый народ. Это и воины, и ученые, и труженики. Мы со своей стороны, как уже сказал, будем делать все для того, чтобы вас поддержать», — сказал российский лидер.
Путин также предложил обсудить приоритеты развития республики и совместно поискать пути решения стоящих перед ней задач, отметив, что многие из них очевидны, но требуют внимательной проработки.
«Сегодня у нас есть возможность поговорить о тех приоритетах развития Южной Осетии, которые являются очевидными, можно сказать, но и, может быть, совместно поискать пути решения стоящих перед республикой задач», — добавил он.
Напомним, парламент Южной Осетии назначил досрочные президентские выборы на 18 сентября, подготовку к которым уже начал ЦИК. Президент России Владимир Путин пожелал врио главы Южной Осетии Марату Камболову успехов на предстоящих выборах и выразил надежду, что жители республики поддержат его, а он оправдает их доверие. При этом Дмитрий Песков опроверг связь этих кадровых изменений с возможным присоединением республики к России.
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