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13 июля, 15:45

Путин назвал народ Южной Осетии особым

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин на встрече с исполняющим обязанности главы Южной Осетии Маратом Камболовым назвал народ республики особым и заверил собеседника в дальнейшей поддержке со стороны Москвы.

«Республика и народ Южной Осетии — это всё-таки особый народ. Это и воины, и ученые, и труженики. Мы со своей стороны, как уже сказал, будем делать все для того, чтобы вас поддержать», — сказал российский лидер.

Путин также предложил обсудить приоритеты развития республики и совместно поискать пути решения стоящих перед ней задач, отметив, что многие из них очевидны, но требуют внимательной проработки.

«Сегодня у нас есть возможность поговорить о тех приоритетах развития Южной Осетии, которые являются очевидными, можно сказать, но и, может быть, совместно поискать пути решения стоящих перед республикой задач», — добавил он.

Врио президента Южной Осетии Камболов посетил крупнейшее предприятие республики
Врио президента Южной Осетии Камболов посетил крупнейшее предприятие республики

Напомним, парламент Южной Осетии назначил досрочные президентские выборы на 18 сентября, подготовку к которым уже начал ЦИК. Президент России Владимир Путин пожелал врио главы Южной Осетии Марату Камболову успехов на предстоящих выборах и выразил надежду, что жители республики поддержат его, а он оправдает их доверие. При этом Дмитрий Песков опроверг связь этих кадровых изменений с возможным присоединением республики к России.

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Анастасия Никонорова
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