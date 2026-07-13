Путин назвал народ Южной Осетии особым

Президент РФ Владимир Путин на встрече с исполняющим обязанности главы Южной Осетии Маратом Камболовым назвал народ республики особым и заверил собеседника в дальнейшей поддержке со стороны Москвы.

«Республика и народ Южной Осетии — это всё-таки особый народ. Это и воины, и ученые, и труженики. Мы со своей стороны, как уже сказал, будем делать все для того, чтобы вас поддержать», — сказал российский лидер.

Путин также предложил обсудить приоритеты развития республики и совместно поискать пути решения стоящих перед ней задач, отметив, что многие из них очевидны, но требуют внимательной проработки.

«Сегодня у нас есть возможность поговорить о тех приоритетах развития Южной Осетии, которые являются очевидными, можно сказать, но и, может быть, совместно поискать пути решения стоящих перед республикой задач», — добавил он.