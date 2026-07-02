Врио президента Южной Осетии Камболов посетил крупнейшее предприятие республики

Исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов вместе с первым заместителем руководителя Администрации Президента РФ Сергеем Кириенко посетил швейную фабрику «БТК-4» — одно из крупнейших предприятий республики. О визите он сообщил в социальных сетях.

Камболов посетил швейную фабрику «БТК-4». Видео © Telegram / МАРАТ КАМБОЛОВ

По словам Камболова, за годы работы предприятие обеспечило сотни жителей стабильной занятостью и возможностью профессионального развития. Сейчас на фабрике трудятся около 450 человек, а выпускаемая продукция поставляется за пределы Южной Осетии.

Во время общения с коллективом, как рассказал исполняющий обязанности главы республики, сотрудники выступили с инициативой выдвинуть его кандидатом на предстоящих выборах президента.

«Это мнение людей труда, которые своим ежедневным трудом создают экономику нашей страны, воспитывают детей, строят будущее республики. Поэтому такие слова имеют для меня особую ценность и накладывают особую ответственность», — подчеркнул политик.

Напомним, Камболов стал врио президента Южной Осетии после отставки Алана Гаглоева. Камболов родился в Северной Осетии и имеет многолетний опыт работы в российских федеральных структурах. В разные годы он занимал руководящие посты в министерствах образования и науки, а также по делам национальностей и федеративным отношениям.