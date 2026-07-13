Путин пожелал удачи и.о. президента Южной Осетии Камболову на выборах

Президент России Владимир Путин пожелал исполняющему обязанности главы Южной Осетии Марату Камболову успехов на предстоящих выборах и выразил надежду, что жители республики окажут ему поддержку.

«Я хочу вам пожелать успехов в будущих электоральных событиях Южной Осетии, выразить надежду на то, что вас поддержат жители республики. А вы, в свою очередь, оправдаете их доверие», — сказал Путин.