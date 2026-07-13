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Регион
13 июля, 15:28

Путин пожелал удачи и.о. президента Южной Осетии Камболову на выборах

Владимир Путин и Марат Камболов. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Владимир Путин и Марат Камболов. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин пожелал исполняющему обязанности главы Южной Осетии Марату Камболову успехов на предстоящих выборах и выразил надежду, что жители республики окажут ему поддержку.

«Я хочу вам пожелать успехов в будущих электоральных событиях Южной Осетии, выразить надежду на то, что вас поддержат жители республики. А вы, в свою очередь, оправдаете их доверие», — сказал Путин.

Врио президента Южной Осетии Камболов посетил крупнейшее предприятие республики
Врио президента Южной Осетии Камболов посетил крупнейшее предприятие республики

Напомним, 1 июля парламент Южной Осетии назначил досрочные президентские выборы на 18 сентября. Центризбирком республики уже приступил к подготовке избирательной кампании. Марат Аркадьевич Камболов исполняет обязанности Президента Южной Осетии с 23 июня 2026 года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг связь смены руководства Южной Осетии с возможным присоединением республики к России.

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Анастасия Никонорова
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