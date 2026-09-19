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Опубликовано 19 сентября, 10:48

Курс на сближение с Россией: В МИД оценили итоги выборов в Южной Осетии

МИД РФ: Выборы подтвердили курс Южной Осетии на сближение с Россией

Исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов во время голосования на досрочных выборах президента республики. Обложка © ТАСС / Алёна Тедеева

Исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов во время голосования на досрочных выборах президента республики. Обложка © ТАСС / Алёна Тедеева

Результаты досрочных президентских выборов в Южной Осетии свидетельствуют о запросе общества на стабильность и дальнейшее развитие отношений с Россией. Так в МИД РФ оценили итоги голосования, состоявшегося 18 сентября.

Первое место на выборах занял исполняющий обязанности президента и председатель правительства республики Марат Камболов, набрав более 88% голосов. Голосование было признано состоявшимся, итоговая явка достигла 73,2%.

«Результаты свидетельствуют о широком запросе югоосетинского общества на внутриполитическую стабильность, прогресс и всестороннее развитие связей с Российской Федерацией», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД также отметили, что российские и международные наблюдатели оценили ход голосования как соответствующий общепризнанным принципам и стандартам проведения выборов. По данным ЦИК Южной Осетии, в течение дня жалоб на нарушения избирательного законодательства не поступало.

В Москве считают, что прошедшие выборы продемонстрировали способность республики укреплять государственные институты и избирательные процедуры. Россия намерена продолжать тесное взаимодействие с Южной Осетией и её руководством, подчеркнули в МИД.

За пост президента боролись четыре кандидата: Марат Камболов, Зураб Кокоев, Мурат Валиев и Казбек Кодоев. Камболов исполняет полномочия главы республики с 23 июня 2026 года. 61-летний политик сменил на посту главы государства Алана Гаглоева. До этого Камболов был председателем правительства республики.

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Никита Никонов
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