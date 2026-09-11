От 1447 заявок до министерских кресел: В Южной Осетии выбрали «Команду будущего»

Десять участников первого кадрового конкурса Южной Осетии «Команда будущего» получат предложения о работе в правительстве республики. Одному из победителей планируют доверить руководство министерством, сообщил исполняющий обязанности президента Южной Осетии Марат Камболов на церемонии награждения в Цхинвале.

Всего победителями конкурса стали 17 человек. До очного финала дошли 58 претендентов, тогда как на старте заявки подали 1447 человек. Среди лучших оказались не только жители Южной Осетии, но и выходцы из республики, живущие в Северной Осетии и Москве.

«Хочу отметить, что мы отобрали 10 человек, которым будем предлагать работать в команде правительства, в правительстве Южной Осетии», — заявил Камболов. Позднее он уточнил, что речь идёт в том числе о должностях заместителей министров, а один из участников может возглавить министерство.

«Команда будущего» стала первым кадровым конкурсом такого формата в республике. Его запустили в августе по инициативе Камболова, а методологическую поддержку оказала президентская платформа «Россия — страна возможностей». В основу отбора легли подходы российского конкурса управленцев «Лидеры России»: участники проходили дистанционное тестирование, а финалисты — очную оценку с привлечением экспертов.

Гендиректор платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин отметил, что среди победителей есть управленцы из финансов, сельского хозяйства, образования, IT, медиа и юриспруденции. Теперь их ждёт образовательная программа по государственному управлению в «Сенеже».

Причём кадровым резервом решили не ограничиваться только победителями. В него войдут все 58 финалистов, а сам конкурс власти Южной Осетии намерены проводить и дальше. Камболов заявил, что предложения участников по организации следующего отбора уже собирают и обещают учесть.

Для республики конкурс стал практическим продолжением соглашения с платформой «Россия — страна возможностей» о развитии социальных лифтов. Ещё при старте проекта организаторы прямо говорили, что сильнейшие кандидаты смогут претендовать на руководящие позиции в министерствах, ведомствах и государственных компаниях. Теперь первые кадровые назначения могут последовать сразу после завершения отбора.

Ранее Life.ru рассказывал о старте «Команды будущего»: тогда организаторы объявили, что победителей ждёт обучение в «Сенеже» и возможность получить руководящие должности в Южной Осетии.